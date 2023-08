W debiucie Francuza Rudiego Garcii na ławce trenerskiej Napoli jego podopieczni szybko stracili gola. W siódmej minucie rzut karny wykorzystał Abdoulrahmane Harroui, ale niewiele ponad kwadrans później do wyrównania doprowadził Matteo Politano (24.). Później dwie bramki zdobył król strzelców poprzedniego sezonu Nigeryjczyk Victor Osimhen (42. i 79.).

Garcia powrócił do Serie A po siedmiu latach przerwy. Ostatnio we Włoszech prowadził AS Roma (2013-16). Później pracował we Francji i w Arabii Saudyjskiej.

Na stanowisku szkoleniowca AS Roma zastąpił Luciano Spallettiego, który po wywalczeniu w poprzednim sezonie pierwszego tytułu mistrzowskiego dla Napoli od ponad 30 lat postanowił zrobić sobie roczną przerwę - z której jednak nic nie wyszło, bo w piątek został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Włoch.

Zieliński rozegrał całe spotkanie, a bramkarza Huberta Idasiaka zabrakło w kadrze meczowej gości.

W Empoli Dawidowicz również grał od pierwszej do ostatniej minuty. Zwycięską bramkę uzyskał w 75. minucie Federico Bonazzoli. W kadrze gospodarzy nie znalazł się ani Sebastian Walukiewicz, ani Iwo Kaczmarski.