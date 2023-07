Urodzony we Francji Aubameyang podpisał kontrakt na trzy sezony.

Jak podały brytyjskie media, jego umowa z Chelsea została rozwiązana na rok przed jej wygaśnięciem.

Miniony sezon nie był udany dla słynnego napastnika - zdobył tylko jedną bramkę w Premier League. Strzelił również dwa gole w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Aubameyang wraca do francji

Aubameyang wraca do Francji po dziesięciu latach. Od 2011 do 2013 roku występował w Saint-Etienne, a wcześniej w Dijon, Lille i AS Monaco.

Później wyróżniał się w barwach Borussii Dortmund (w 2017 roku - król strzelców Bundesligi) oraz Arsenalu (w 2019 roku był współkrólem strzelców Premier League).

W 2022 roku grał krótko w Barcelonie, a następnie trafił do Chelsea.

Jest rekordzistą reprezentacji Gabonu z 30 golami w 73 meczach. W 2015 roku został wybrany najlepszym piłkarzem Afryki.