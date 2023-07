Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Juventusie Turyn. "Stara Dama" w tym sezonie nie zagra w europejskich pucharach i skreślenie Polaka z listy płac przyniosłoby dużą ulgę klubowemu budżetowi.

Dlatego reprezentant Polski nie ma już w Turynie statusu - nie na sprzedaż. Skorzystać z tego chce Bayern. Jak donosi dziennika "La Repubblica" mistrzowie Niemiec złożyli Juventusowi konkretną ofertę.

Według tego źródła propozycja Bawarczyków jest na tyle poważna, że dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli wrócił z USA (Juventus aktualnie przebywa tam na tournee) do Włoch, by osobiście zająć się sprawą ewentualnego transferu Polaka do Bayernu.