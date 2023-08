Słynny belgijski piłkarz Romelu Lukaku przyleciał we wtorek do Rzymu i prawdopodobnie zostanie wypożyczony z Chelsea Londyn do miejscowej Romy.

30-letni bramkostrzelny napastnik przyleciał do stolicy Włoch na pokładzie samolotu pilotowanego przez amerykańskiego właściciela Romy Dana Friedkina. Na lotnisku Ciampino czekały na niego tłumy kibiców ubranych na żółto i czerwono, czyli w klubowe barwy. Reklama Lukaku przejdzie w Rzymie badania lekarskie, po których prawdopodobnie zostanie na rok wypożyczony z Chelsea. Wartości umowy nie ujawniono, ale według mediów może to być nawet osiem milionów funtów. Łączne nakłady na jego sprowadzenie do Chelsea, Manchesteru United, Evertonu i Interu Mediolan wynoszą blisko 300 milionów funtów. Więcej płacono w sumie tylko za Brazylijczyka Neymara. Mateusz Wieteska we włoskiej Serie A. Będzie grał w Cagliari Calcio Zobacz również Reklama Lukaku w Romie powróci pod skrzydła portugalskiego trenera Jose Mourinho, z którym pracował w Chelsea w latach 2013-2014. Odszedł później z tego klubu do Evertonu, ale w 2021 roku ponownie został zakontraktowany przez londyńczyków. Powrót nie był jednak udany i po konflikcie z władzami klubu Belg został w ubiegłym sezonie wypożyczony do Interu Mediolan. Teraz prawdopodobnie będzie reprezentował inny klub Serie A - Romę.