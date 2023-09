Zieliński trafił do siatki w 32. minucie. Polak oddał dość lekki strzał sprzed linii pola karnego, ale piłka odbiła się od jednego z obrońców gości i wtoczyła się do bramki. Był to gol wyrównujący, bo wcześniej prowadzenie Lazio dał Hiszpan Luis Alberto (30.).

Reklama

Ostatnie słowo należało do rzymian - wynik ustalił Japończyk Daichi Kamada (52.).

Reklama

Zieliński, który zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie, grał do 84. minuty. Rezerwowym bramkarzem Napoli był Hubert Idasiak.

Broniący tytułu klub z Neapolu jest na czwartej pozycji z sześcioma punktami. Tyle samo ma sklasyfikowana tuż nad nim Atalanta, która rozbiła u siebie Monzę 3:0. Dwie bramki uzyskał pozyskany latem z West Ham United napastnik Gianluca Scamacca.

Komplet punktów po trzech kolejkach ma na razie tylko AC Milan. W niedzielę do "Rossonerich" może dołączyć ich lokalny rywal Inter, który zagra u siebie z Fiorentiną.