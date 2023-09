30-letni Pogba był wpisany do protokołu meczowego z Udinese, ale na boisku w ogóle się nie pojawił.

Były pomocnik Manchesteru United został zapobiegawczo zawieszony i będzie miał trzy dni na złożenie wniosku o kontranalizę. Jeśli pozytywny wynik testu się potwierdzi, Pogbie stanie przed krajowym trybunałem antydopingowym we Włoszech, chyba że przyzna się do zażywania zakazanej substancji. Zawodnikowi grozi dyskwalifikacja do czterech lat.

W kolejnych ligowych występach "Starej Damy", przeciwko zespołom Bologny i Empoli, mistrz świata z 2018 roku zaliczył epizody. W sumie zagrał w nich przez 32 minuty.

To nie jedyny problem, z którym musi się mierzyć francuski piłkarz. Z powodu kontuzji systematycznie ma kłopoty ze zdrowiem. W okresie przygotowawczym w zeszłym roku doznał kontuzji kolana, która wyłączyła go z mistrzostw świata w Katarze.