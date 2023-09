Po jego bramce gospodarze prowadzili 2:0, ale nie zdołali utrzymać zwycięstwa, tracąc wyrównującego gola z rzutu karnego w siódmej minucie doliczonego czasu gry.

Reklama

Świderski grał do 86. minuty, a dziewięć minut wcześniej na boisko wszedł Kamil Jóźwiak. Były zawodnik Lecha Poznań i Derby County został ukarany żółtą kartką. Trzeci z Polaków w barwach Charlotte FC - Jan Sobociński - nie znalazł się w kadrze na to spotkanie.

Reklama

Zespół Charlotte w 28 występach zdobył 33 punkty, co daje mu 12. lokatę w tabeli wschodniej części MLS. O bezpośredni awans do play off będzie trudno - siódme Nashville FC ma 43 pkt, ale drużyna Polaków może jeszcze powalczyć o miejsce w barażu, w którym zmierzą się ekipy z pozycji 8-9 w danej konferencji.