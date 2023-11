Urodzony w 1963 roku van 't Schip został zatrudniony w poniedziałek. Bronił barw Ajaxu w latach 1981-1992, a później, od 1997 do 2001 roku i w latach 2002-2004, pełnił w klubie z Amsterdamu rolę trenera ekipy młodzieżowej i asystenta szkoleniowca pierwszej drużyny. Latem 2004 roku został asystentem selekcjonera reprezentacji Holandii, a cztery lata później wrócił do Ajaksu, by ponownie pełnić rolę asystenta.

Reklama

Ajax odbił się od dna tabeli

W poprzednich dwóch spotkaniach - z PSV Eindhoven (2:5) i Brighton & Hove Albion w Lidze Europy (0:2) - drużynę prowadził tymczasowo Hedwiges Maduro. Wcześniej od początku sezonu trenerem był Maurice Steijn, który jednak rozstał się z klubem z powodu fatalnych wyników.

Przed czwartkowym meczem z Volendam Ajax w ośmiu spotkaniach zdobył zaledwie pięć punktów. Teraz awansował w tabeli z 18. na 15. miejsce. Ma ponadto jeszcze jeden mecz zaległy.

Reklama

Ajax to najbardziej utytułowany klub w Holandii. Zdobył 36 tytułów mistrza kraju i czterokrotnie sięgał po Puchar Europy.