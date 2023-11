Juventus wsparł młodego zawodnika w najtrudniejszym momencie jego kariery sportowej. Klub z Piemontu obdarzył zaufaniem pomocnika, który nie zagra do maja przyszłego roku.

Pomagamy Nicolo w terapii i treningu. Chcemy zapewnić mu pełne wsparcie, którego będzie potrzebował w nadchodzących miesiącach – wyjaśnił dyrektor techniczny Juventusu Cristiano Giuntoli.

Urodzony w 2001 roku piłkarz jest uważany za jeden z największych talentów we włoskim futbolu. Pomocnik wystąpił już w 45 meczach Juventusu, a wcześniej zanotował kilkaset występów w drużynach młodzieżowych "bianconeri".

To dla nas bardzo ważny zawodnik. Wszyscy znają jego jakość techniczną i inteligencję taktyczną. Jesteśmy przekonani, że jego powrót na boisko będzie dla nas wartością dodaną o pierwszorzędnym znaczeniu – dodał Giuntoli.

Fagioli jest wychowankiem Juventusu. Trafił do szkółki tego klubu w wieku 14 lat. W sezonie 2021/22 był wypożyczony do US Cremonese, z którym awansował do Serie A. W zeszłym sezonie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie "Starej Damy".