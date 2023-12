Nawrocki trafił na Celtic Park z Legii Warszawa. Szkoci zapłacili za polskiego obrońcę aż 5 milionów euro. Po dość obiecującym początku, 22-latek stracił miejsce w składzie, a niedługo później złapał kontuzję, która wykluczyła go z gry na ponad 4 miesiące.

Po wyleczeniu urazu nie mógł przebić się do pierwszego składu. Zmieniło się to dopiero podczas hitowego starcia z derbowym rywalem. Nawrocki wszedł na pole gry w 35. minucie zmieniając kontuzjowanego Stephena Welsha.

To może być cenny znak dla Michała Probierza, który wciąż ustala personalia kadry na zbliżające się mecze barażowe do mistrzostw Europy. W czasach gry w Legii wielu ekspertów upatrywało Nawrockiego jako kandydata do gry w reprezentacji Polski.