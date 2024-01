23-letni napastnik ostatni raz zagrał 6 grudnia w przegranym 0:1 meczu z Aston Villa. W ubiegłym sezonie był królem strzelców Premier League, a w obecnym zdobył 14 bramek w 15 ligowych meczach. Pod koniec grudnia zwyciężył w plebiscycie na najlepszego piłkarza świata w 2023 roku, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

Erling czuje się dobrze, ale lekarze zdecydowali, aby dać mu jeszcze tydzień wolnego. Potrzebuje czasu. Być może pojedzie z nami na zgrupowanie do Abu Zabi - zaznaczył Guardiola, którego zespół w przyszłym tygodniu wyleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Hiszpański szkoleniowiec w sobotnim wyjazdowym meczu z Newcastle United w 21. kolejce Premier League będzie mógł skorzystać z Kevina De Bruyne, który w ubiegły weekend wystąpił w Pucharze Anglii przeciwko Huddersfield Town (5:0). Belgijski pomocnik pauzował od sierpnia ze względu na kontuzję uda.

W czwartkowym treningu naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Z Huddersfield nie prezentował jeszcze najlepszej dyspozycji, ale to normalne, gdy wracasz do gry po pięciu miesiącach przerwy. Jego forma rośnie - ocenił Guardiola.

Manchester City z dorobkiem 40 punktów zajmuje trzecie miejsce w Premier League i traci pięć punktów do prowadzącego Liverpoolu oraz dwa do drugiej Aston Villi. "The Citizens" 20 lutego rozegrają jednak zaległy mecz z Brentfordem.