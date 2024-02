12 goli Świderskiego w minionym sezonie MLS

Hellas Verona FC serdecznie wita Karola, życząc mu przyszłości pełnej satysfakcji w żółto-niebieskiej koszulce - napisano wieczorem na oficjalnej stronie klubu, przypominając w długim komunikacie całą karierę piłkarza.

Urodzony 23 stycznia 1997 roku w Rawiczu Świderski występował w dorosłej karierze w Jagiellonii Białystok, greckim PAOK Saloniki, a od początku 2022 roku w amerykańskim Charlotte FC. W minionym sezonie zagrał w 32 meczach tamtejszej ligi MLS i strzelił 12 goli.

"Przeprowadzka" w ostatnim dniu okienka transferowego

Świderski to jeden z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski w ostatnich latach. Zadebiutował w kadrze narodowej w marcu 2021 roku i od tej pory, chociaż dość często wchodził z ławki rezerwowych, zdobył 10 bramek w 28 występach. Często były to ważne gole - w meczach o punkty w eliminacjach MŚ i ME oraz w Lidze Narodów.

W kwalifikacjach Euro 2024 trafił do siatki w dwóch spotkaniach w Warszawie - marcowym z Albanią (1:0) i październikowym z Mołdawią (1:1).

Uczestniczył w mistrzostwach Europy 2021 i mistrzostwach świata 2022.

W tabeli włoskiej ekstraklasy Verona zajmuje 16. miejsce z dorobkiem 18 punktów.

Czwartek to ostatni dzień tzw. okienka transferowego w czołowych ligach europejskich.