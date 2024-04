Budimir w tym sezonie jest jednym z najskuteczniejszych zawodników hiszpańskiej La Liga. W klasyfikacji na najlepszego strzelca zajmuje drugie miejsce. Gdy ustawiał piłkę na "wapnie" wielu zapewne dopisało mu już kolejnego gola.

Ciężko wytłumaczyć co zrobił 32-letni Chorwat. Trzeba to po prostu zobaczyć, ale bez wątpienia było to jeden z najgorzej wykonanych rzutów karnych w historii piłki nożnej.

Mecz zakończył się porażką Osasuny 0:1. Piłkarze z Pampeluny po 31. kolejkach z 39 punktami zajmują jedenaste miejsce w tabeli. Natomiast Valencia awansowała na siódme miejsce (47 punktów).