Kane pierwszy raz trafił do siatki w 61. minucie

Piłkarze Bayernu przeważali przez większość meczu. Mieli 79 procent posiadania piłki, oddali 14 strzałów na bramkę, natomiast goście tylko jeden.

Reklama

W 61. minucie obrońca Augsburga Mads Pedersen dotknął piłki ręką i sędzia wskazał na 11. metr. Rzut karny wykorzystał Kane.

Kane nie mylił się z jedenastu metrów

W doliczonym czasie Keven Schlotterbeck otrzymał drugą żółtą kartkę za faul w polu karnym, a reprezentant Anglii ponownie pokonał bramkarza Nediljko Labrovica strzałem z 11 metrów.

Następnie Leon Goretzka podał do Kane'a, który głową podwyższył na 3:0 i zdobył swoją 14. bramkę w tym sezonie Bundesligi. Angielski napastnik wyprzedził Egipcjanina Omara Marmousha z Eintrachtu Frankfurt, który strzelił 11 goli.

Paris Saint-Germain kolejnym rywalem Bayernu

Bawarczycy zanotowali dziewięć zwycięstw i dwa remisy w Bundeslidze, dzięki czemu mają 29 punktów i znaczną przewagę nad resztą stawki. Wicelider RB Lipsk w 10 meczach wywalczył 21 pkt.

We wtorek Bayern podejmie Paris Saint-Germain w piątej kolejce Ligi Mistrzów. Zawodnicy trenera Vincenta Kompanego mają po dwa zwycięstwa i porażki, przez co zajmują dopiero 17. miejsce w tych rozgrywkach. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy osiem drużyn.