14 goli Lewandowskiego

Lewandowski, który nabawił się kontuzji pleców w ostatnim meczy ligowym przeciwko Realowi Sociedad San Sebastian, pauzował prawie dwa tygodnie, opuszczając mecze reprezentacji Polski przeciwko Portugalii i Szkocji.

Jak donoszą katalońskie media, w czwartek Polak wrócił do treningów z drużyną i ma być gotów na Celtę.

Reklama

Lewandowski spróbuje w Vigo powiększyć swój imponujący dorobek bramkowy w tym sezonie. W 13 występach ligowych Polak strzelił już 14 bramek, dokładając pięć w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Pena krytykowany po ostatniej porażce

Wciąż nie wiadomo, czy w sobotę zagra Szczęsny, który wciąż czeka na swój debiut.

Przed przerwą na reprezentacje media w Hiszpanii spekulowały, że po wznowieniu rozgrywek ligowych Szczęsny może w końcu wystąpić od pierwszej minuty. Polak podpisał kontrakt z klubem na początku października, ale trener Hansi Flick stawiał do tej pory na dobrze spisującego się Inakiego Penę, który zastąpił poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.

W ostatnim meczu ligowym Barcelona uległa Realowi Sociedad San Sebastian 0:1, a wychowanka krytykowano za problemy z wyprowadzaniem piłki spod własnej bramki. Wystawienie Szczęsnego nie miałoby być jednak okazaniem braku zaufania 25-latkowi, ale zmotywowaniem go do dalszego rozwoju, zwłaszcza że dobrze spisał się on w najważniejszych meczach przeciwko Bayernowi Monachium czy Realowi Madryt.

Nadchodzi czas Szczęsnego?

Reklama

Kataloński dziennik „Mundo Deportivo” donosi, że Barcelona zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu umowy z Peną, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku, dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Wszystko będzie zależało od formy 25-latka, ale też występów Szczęsnego i powrotu po kontuzji ter Stegena.

Nadszedł czas na zmienników. Nie da się dotrzeć do celu bez ich wkładu - napisał w czwartek kataloński dziennik „Sport”. Gazeta przypomina, że trener Flick stawiał do tej pory w dużej mierze na tych samych zawodników i najwyższy czas na rotacje, które obejmowałyby również Szczęsnego.

Barcelona liderem LaLiga

Barcelona prowadzi z 33 punktami w tabeli ligi hiszpańskiej, wyprzedzając o sześć broniący tytułu Real Madryt. „Królewscy”, którzy mają do rozegrania jeden mecz zaległy, zmierzą się w niedzielę na wyjeździe z Leganes.