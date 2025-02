Lewandowski w ogniu krytyki

Dla Lewandowskiego to trzeci sezon w Barcelonie. W pierwszym został królem strzelców ligi hiszpańskiej, a jego zespół zdobył mistrzostwo kraju. W kolejnych rozgrywkach forma Barcelony pozostawiała sporo do życzenia. Za słabą grę i wyniki poniżej oczekiwań najbardziej obrywało się Polakowi. Choć Lewandowski tamten sezon zakończył z 19. golami na koncie, to media nie szczędziły mu krytyki.

Odrodzenie Lewandowskiego

W Hiszpanii praktycznie codziennie trwała dyskusja o końcu Lewandowskiego w Barcelonie. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło i dziś chyba nikt tego w Katalonii nie żałuje. Lewandowski w obecnie trwającym sezonie przeżywa drugą młodość. 36-letni napastnik raz za razem trafia do bramki rywali. Po 23. kolejkach w swoim dorobku ma aż 19 goli, czyli tyle, co w całych poprzednich rozgrywkach.

Barcelona jest na trzecim miejscu w tabeli i do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty. Natomiast Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej LaLiga. Jego kontrakt z klubem kończy się w czerwcu, ale w umowie jest wpisana klauzula zakładająca automatyczne przedłużenie o rok po rozegraniu odpowiedniej liczby spotkań w sezonie. Wymóg ten może on spełnić już w najbliższym spotkaniu przeciwko Rayo Vallecano, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Lewandowski dogadał się z Barceloną

Jak się okazało w nocy nawet i bez tego Lewandowski zostanie na kolejny rok w Barcelonie. Szefowie klubu widząc, co "wyprawia" na boisku Lewandowski postanowili nie czekać na automatyczne przedłużenie umowy tylko wcześniej dogadali się z Polakiem. Roczny kontrakt jest już przygotowany i czeka na podpis Lewandowskiego. Tak przynajmniej twierdzi dziennik "Mundo Deportivo", który informację o tym umieścił dziś na pierwszej stronie.

Lewandowski zostanie w Hiszpanii

Sezon 2025/26 ma być ostatnim Lewandowskiego w barwach Barcelony. To jednak nie oznacza, że kapitan naszej reprezentacji rozstanie się z Hiszpanią. On i jego rodzina wspaniale czują się w tym kraju i nie zamierzają go opuszczać po zakończeniu przez piłkarza sportowej kariery. Lewandowski wprawdzie cały czas jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej, które oferują mu kosmiczne zarobki, ale wydaje się, że 36-latek nie ulegnie tej pokusie.