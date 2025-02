Katastrofalny błąd bramkarza Sportingu

W 22. serii gier Sporting podejmował u siebie Aroucę. Miejscowi kibice spodziewali się, że liderujący w tabeli gospodarze łatwo uporają się z zajmującym pozycję w środku tabeli rywalem. Mecz jednak zaczął się dla ekipy ze stolicy fatalnie, a dokładnie to katastrofalnie, bo tak trzeba określić to, co w ósmej minucie zrobił Rui Silva.

Silva kopnął piłkę do własnej bramki

Bramkarz Sportingu kopnął piłkę do własnej siatki. Dosłownie! Silva stojąc przed polem karnym został zaskoczony podaniem od swojego obrońcy, ale mógł wybrać kilka innych rozwiązań tej sytuacji. Zdecydował się jednak na najgorszy wariant z możliwych i w efekcie doprowadził do kuriozalnego samobója.

Sporting utrzymał fotel lidera

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, ale gospodarze mieli sporo szczęścia, że z boiska nie schodzili pokonani. Do przerwy przegrywali 1:2. W dodatku w drugiej połowie po czerwonej kartce musieli radzić sobie grając w dziesiątkę. Mimo osłabienia udało im się strzelić wyrównującego gola. Mimo straty dwóch punktów Sportingutrzymał fotel lidera. Ma dwa punkty przewagi nad lokalnym rywalem - Benficą.