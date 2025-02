Lewandowski i Szczęsny mają ten sam gust

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i pozostali piłkarze Barcelony testowali samochody marki Cupra. Zawodnicy wybrali sobie konkretne modele, a potem sprawdzali ich możliwości na torze Terramar. Emocji nie brakowało.

Każdy z piłkarzy mógł wybrać swój ulubiony model i dostosować go do własnych preferencji. Co ciekawe Lewandowski i Szczęsny dokonali takiego samego wyboru. Polscy piłkarz zdecydowali się zasiąść za kierownicą modelu Cupra Terramar VZ e-HYBRID.

Lewandowski i Szczęsny sprawdzili się na torze

Lewandowski, Szczęsny oraz ich koledzy z Barcelony prowadzili specjalnie pod nich spersonalizowane auta. Każdy z zawodników wybierał spośród różnych modeli i wersji dostosowując pod siebie detale, takie jak kolory nadwozia, felgi, wykończenie wnętrza czy dodatkowe wyposażenie.

Test obejmował próby przyspieszenia, jazdę po nachyleniach toru oraz sprawdzanie zwinności samochodów na torze slalomowym. Chcieliśmy dziś zapewnić zawodnikom niezapomniane doświadczenie, przenosząc emocje związane z jazdą na zupełnie nowy poziom. Piłkarze mieli możliwość wyboru ulubionego samochodu z naszej gamy modeli i przetestowania go w wyjątkowym miejscu, jakim jest tor Terramar - powiedział Ignasi Prieto, dyrektor marki Cupra.

Takie auta wybrali piłkarze Barcelony:

Marc ter Stegen – CUPRA Tavascan VZ (340PS)

Iñaki Peña – CUPRA Formentor VZ eHYBRID (272PS)

Wojciech Szczęsny – CUPRA Terramar VZ eHYBRID (272PS)

Alejandro Balde – CUPRA Terramar VZ (265PS)

Ronald Araujo – CUPRA Tavascan VZ (340PS)

ñigo Martinez – CUPRA Tavascan VZ (340PS)

Andreas Christensen – CUPRA Terramar VZ (265PS) America’s CUP Edition

Jules Koundé – CUPRA Formentor VZ (333PS)

Eric Garcia – CUPRA Terramar VZ eHYBRID (272PS)

Gavi – CUPRA Tavascan VZ (340PS)

Pedri – CUPRA Terramar VZ (265PS)

Pablo Torre – CUPRA Formentor VZ (333PS)

Héctor Fort - CUPRA Formentor VZ (333PS)

Fermín López - CUPRA Formentor VZ (333PS)

Marc Casado - CUPRA Formentor VZ (333PS)

Dani Olmo - CUPRA Formentor VZ (333PS)

Frenkie De Jong - CUPRA Terramar VZ (265PS) America’s CUP Edition

Ferran Torres – CUPRA Leon VZ eHYBRID (272PS)

Ansu Fati – CUPRA Terramar VZ eHYBRID (272PS)

Pau Victor - CUPRA Formentor VZ (333PS)

Raphina – CUPRA Tavascan VZ (340PS)

Lewandowski – CUPRA Terramar VZ eHYBRID (272PS)

Hansi Flick - CUPRA Terramar VZ eHYBRID (272PS)

Piłkarze Barcelony dostaną wybrane przez siebie auta

Cupra niedawno przedłużyła swoją współpracę z Barceloną do 2029 roku, rozszerzając sponsoring na wszystkie profesjonalne drużyny sportowe klubu jako Oficjalny Partner Motoryzacyjny i Mobilności oraz Oficjalny Samochód. Po spersonalizowaniu samochodów Cupra w ciągu najbliższych tygodni dostarczy zawodnikom Barcelony wybrane przez nich modele.