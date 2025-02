Neymar długo się leczył

Jak dotąd Neymarowi, który dochodzi do formy po kontuzji stawu kolanowego, po powrocie do kraju nie udało się rozegrać całych 90 minut w meczach Santosu. Jego grę w trzech pierwszych spotkaniach oceniano jako poniżej oczekiwań.

Brazylijczyk oficjalnie wrócił na boisko w październiku 2024 po prawie rocznej przerwie spowodowanej kontuzjami. W styczniu natomiast potwierdził, że jego kontrakt z saudyjskim klubem Al-Hilal został rozwiązany za obopólną zgodą. W Al-Hilal z powodu problemów zdrowotnych zagrał tylko w siedmiu meczach i strzelił jednego gola.

Neymar wrócił na stare śmieci

Pod koniec stycznia prezes Santosu Marcelo Teixeira ujawnił, że Neymar podpisał z jego klubem półroczny kontrakt. W tym klubie będzie występował po raz drugi w karierze. W swoim pierwszym profesjonalnym okresie gry w Santosie od 2009 do 2013 roku strzelił 138 goli w 225 oficjalnych meczach. Później Brazylijczyk stał się najdroższym piłkarzem w historii futbolu, gdy w 2017 roku przeszedł z Barcelony do PSG za 222 miliony euro (wówczas 262 miliony dolarów). W 2023 roku przeszedł do Al-Hilal za 90 milionów euro (94 miliony dolarów).

Z Barceloną, u boku m.in. Argentyńczyka Lionela Messiego czy Urugwajczyka Luisa Suareza, wywalczył osiem istotnych trofeów, m.in. triumfował w Lidze Mistrzów. Także z PSG zdobył wiele tytułów, w tym pięć mistrza Francji.

Z paryską ekipą rozstał się w 2023 roku, kiedy dołączył do Al-Hilal, gdzie jednak z powodu licznych kontuzji jego kariera wyhamowała. W barwach tego zespołu rozegrał tylko kilka meczów.

Neymar zapisał się w historii brazylijskiej piłki

33-letni Neymar jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii (79 bramek w 127 meczach). Na początku stycznia w wywiadzie dla CNN oświadczył, że przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą jego ostatnimi w karierze.