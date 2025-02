Szejkowie rozwiązali kontrakt z Neymarem

Neymar dla Al-Hilal przez półtora roku rozegrał tylko siedem meczów. Brazylijczyk dłużej leczył kontuzje niż był na boisku. Wreszcie szejkowie stracili cierpliwość. Rozstali się z piłkarzem, który postanowił wrócić do swojej ojczyzny.

Dwie asysty i gol Neymara

Neymar w pierwszych meczach po powrocie do Santosu nie błyszczał. Dopiero w meczu z Interem de Limeira 33-latek zagrał jak za najlepszych swoich lat. Były gwiazdor Barcelony i Paris Saint-Germain zaliczył dwie asysty i gola. W ten sposób miał wielki wkład w wyjazdowe zwycięstwo swojej drużyny. Santos wygrał 3:0.

Neymar nie został dobrze przyjęty przez kibiców gospodarzy. Pod jego adresem z trybun słychać było gwizdy i wyzwiska. Piłkarz nic sobie z tego nie robił. Już w 18. minucie dał najlepszą odpowiedź, po której fani miejscowej drużyny zamilkli.

Neymar uciszył trybuny

Naymar ustawił piłkę w narożniku boiska. Na stadionie słychać było przeraźliwe gwizdy. Piłkarz swoimi gestami zachęcał kibiców rywali do jeszcze głośniejszego wyrażania dezaprobaty. W końcu wykonał rzut rożny. Zrobił to w magiczny sposób. Piłka po jego uderzeniu bezpośrednio wpadła do siatki i na trybunach zrobiło się cicho. Neymar w ten sposób udowodnił, że nadal "to" ma.