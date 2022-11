W czasie sobotniego spotkania z mieszkańcami Ełku prezes PiS był pytany, czy jego zdaniem reprezentacja Polski w piłce nożnej wyjdzie z grupy, w której zagra za nieco ponad dwa tygodnie na Mistrzostwach Świata w Katarze. To ja nie będę ryzykował odpowiedzi, bo to jest tak w piłce nożnej, jak w polityce: jeden, nawet świetny, taki jak Lewandowski, to nie wystarczy. Musi być drużyna - mówił Kaczyński.

Kaczyński życzy piłkarzom medalu

Chociaż my naprawdę mamy kilku bardzo dobrych zawodników, nie tylko jednego, chociaż taki wielki, światowej klasy, jest Lewandowski. Bardzo się z tego cieszę, że takiego (piłkarza) mamy, chociaż wolałbym taką Polskę, żeby on grał w Legii Warszawa na przykład - mówił prezes PiS. No, ale na razie takiej Polski nie mamy, chociaż musimy do tego dążyć także i w tej dziedzinie - dodał.

Życzę naprawdę z całego serca, żeby wyszli z grupy, a nawet więcej, żeby poszli jeszcze dalej. W końcu były takie czasy, że się nam udawało wejść do strefy medalowej. Dwa medale żeśmy zdobyli, brązowe to brązowe, ale jednak medale - powiedział Kaczyński.

Polscy w fazie grupowej MŚ zagrają w niej z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. W dotychczasowej historii piłkarskiego mundialu Polacy dwa razy zajęli w nim trzecie miejsce - w 1974 r. w Niemczech i w 1982 r. w Hiszpanii.