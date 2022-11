Runda grupowa potrwa od 20 listopada do 2 grudnia, a już następnego dnia zaplanowane pierwsze spotkania 1/8 finału, która zainauguruje fazę pucharową. Mecz o brązowy medal zaplanowano na 17 grudnia, a finał odbędzie się dzień później.

Dni wolne od meczów to 7, 8, 11, 12, 15 i 16 grudnia.

Terminarz piłkarskich mistrzostw świata w Katarze (godziny według czasu polskiego):



niedziela, 20 listopada

grupa A: Katar - Ekwador (godz. 17.00, Al-Chaur)



poniedziałek, 21 listopada

grupa B: Anglia - Iran (14.00, Ar-Rajjan)

grupa A: Senegal - Holandia (17.00, Ad-Dauha)

grupa B: USA - Walia (20.00, Ar-Rajjan)



wtorek, 22 listopada

grupa C: Argentyna - Arabia Saudyjska (11.00, Ad-Da'ajin)

grupa D: Dania - Tunezja (14.00, Ad-Dauha)

grupa C: Meksyk - Polska (17.00, Ad-Dauha)

grupa D: Francja - Australia (20.00, Al-Wakra)



środa, 23 listopada

grupa F: Maroko - Chorwacja (11.00, Al-Chaur)

grupa E: Niemcy - Japonia (14.00, Ar-Rajjan)

grupa E: Hiszpania - Kostaryka (17.00, Ad-Dauha)

grupa F: Belgia - Kanada (20.00, Ar-Rajjan)



czwartek, 24 listopada

grupa G: Szwajcaria - Kamerun (11.00, Al-Wakra)

grupa H: Urugwaj - Korea Płd. (14.00, Ad-Dauha)

grupa H: Portugalia - Ghana (17.00, Ad-Dauha)

grupa G: Brazylia - Serbia (20.00, Ad-Da'ajin)



piątek, 25 listopada

grupa B: Walia - Iran (11.00, Ar-Rajjan)

grupa A: Katar - Senegal (14.00, Ad-Dauha)

grupa A: Holandia - Ekwador (17.00, Ar-Rajjan)

grupa B: Anglia - USA (20.00, Al-Chaur)



sobota, 26 listopada

grupa D: Tunezja - Australia (11.00, Al-Wakra)

grupa C: Polska - Arabia Suadyjska (14.00, Ad-Dauha)

grupa D: Francja - Dania (17.00, Ad-Dauha)

grupa C: Argentyna - Meksyk (20.00, Ad-Da'ajin)



niedziela, 27 listopada

grupa E: Japonia - Kostaryka (11.00, Ar-Rajjan)

grupa F: Belgia - Maroko (14.00, Ad-Dauha)

grupa F: Chorwacja - Kanada (17.00, Ar-Rajjan)

grupa E: Hiszpania - Niemcy (20.00, Al-Chaur)



poniedziałek, 28 listopada

grupa G: Kamerun - Serbia (11.00, Al-Wakra)

grupa H: Korea Płd. - Ghana (14.00, Ad-Dauha)

grupa G: Brazylia - Szwajcaria (17.00, Ad-Dauha)

grupa H: Portugalia - Urugwaj (20.00, Ad-Da'ajin)



wtorek, 29 listopada

grupa A: Holandia - Katar (16.00, Al-Chaur)

grupa A: Ekwador - Senegal (16.00, Ar-Rajjan)

grupa B: Walia - Anglia (20.00, Ar-Rajjan)

grupa B: Iran - USA (20.00, Ad-Dauha)



środa, 30 listopada

grupa D: Australia - Dania (16.00, Al-Wakra)

grupa D: Tunezja - Francja (16.00, Ad-Dauha)

grupa C: Polska - Argentyna (20.00, Ad-Dauha)

grupa C: Arabia Saudyjska - Meksyk (20.00, Ad-Da'ajin)



czwartek, 1 grudnia

grupa F: Chorwacja - Belgia (16.00, Ar-Rajjan)

grupa F: Kanada - Maroko (16.00, Ad-Dauha)

grupa E: Japonia - Hiszpania (20.00, Ar-Rajjan)

grupa E: Kostaryka - Niemcy (20.00, Al-Chaur)



piątek, 2 grudnia

grupa H: Ghana - Urugwaj (16.00, Al-Wakra)

grupa H: Korea Płd. - Portugalia (16.00, Ad-Dauha)

grupa G: Serbia - Szwajcaria (20.00, Ad-Dauha)

grupa G: Kamerun - Brazylia (20.00, Lusail)



sobota, 3 grudnia

1/8 finału: 1. w gr. A - 2. w gr. B (16.00, Ar-Rajjan)

1/8 finału: 1C - 2D (20.00, Ar-Rajjan)



niedziela, 4 grudnia

1/8 finału: 1D - 2C (16.00, Ad-Dauha)

1/8 finału: 1B - 2A (20.00, Al-Chaur)



poniedziałek, 5 grudnia

1/8 finału: 1E - 2F (16.00, Al-Wakra)

1/8 finału: 1G - 2H (20.00, Ad-Dauha)



wtorek, 6 grudnia

1/8 finału: 1F - 2E (16.00, Ad-Dauha)

1/8 finału: 1H - 2G (20.00, Ad-Da'ajin)



piątek, 9 grudnia

1/4 finału (I): 1E/2F - 1G/2H (16.00, Ad-Dauha)

1/4 finału (II): 1A/2B - 1C/2D (20.00, Ad-Da'ajin)



sobota, 10 grudnia

1/4 finału (III): 1F/2E - 1H/2G (16.00, Ad-Dauha)

1/4 finału (IV): 1B/2A - 1D/2C (20.00, Al-Chaur)



wtorek, 13 grudnia

półfinał: zwycięzca I - zwycięzca II (20.00, Ad-Da'ajin)



środa, 14 grudnia

półfinał: zwycięzca III - zwycięzca IV (20.00, Al-Chaur)



sobota, 17 grudnia

mecz o 3. miejsce (16.00, Ar-Rajjan)



niedziela, 18 grudnia

finał (16.00, Ad-Da'ajin)