W 58. minucie Ochoa obronił karnego, którego strzelał Lewandowski. W ten sposób 34-letni kapitan reprezentacji Polski wciąż czeka na swoją debiutancką bramkę w mundialu. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Pracowaliśmy z trenerem bramkarzy nad tym, jak Lewandowski jest przyzwyczajony do wykonywania rzutów karnych, choć trudno to przewidzieć, bo on ma 25 różnych sposobów na ich wykonywanie - powiedział po meczu Ochoa dla espn.com.

To świetny zawodnik i strzelec bramek - dodał.

Marzeniem 37-letniego bramkarza „El Tri”, który występuje w piątych mistrzostwach świata, jest awans do ćwierćfinału. W ostatnich siedmiu mundialach drużyna Meksyku za każdym razem odpadała w 1/8 finału.

Oddałbym wszystko za piąty mecz w turnieju - zadeklarował Ochoa.

W drugiej kolejce meczów MŚ Meksykanie zmierzą się z faworyzowaną Argentyną. Drużyna z kapitanem Lionelem Messim rozpoczęła turniej w Katarze od sensacyjnej porażki 1:2 z Arabią Saudyjską.