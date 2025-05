Czy Lechowi uda się zatrzymać Sousę?

Lech nie zmarnował okazji i na ostatniej prostej nie dał sobie odebrać mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Nielsa Frederiksena pokonali Piast Gliwice 1:0, czym przypieczętowali sukces. Po meczu w Poznaniu wystrzeliły korki od szampana, a piłkarze z kibicami świętowali praktycznie do rana.

Teraz lechici rozjadą się na urlopy. Jednak w gabinetach szefów klubu z Bułgarskiej nie ma czasu na odpoczynek. Włodarze poznańskiej lokomotywy muszą sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie: czy chcą bić się o fazę ligową Ligi Mistrzów, czy zadowolą się Ligą Europy lub Ligą Konferencji?

Według gościa "Dziennika Sportowego" kluczową sprawą w przypadku walki o Ligę Mistrzów będzie próba zatrzymania w drużynie Afonso Sousy. Jest spore zainteresowanie Portugalczykiem. To był fantastyczny sezon w jego wykonaniu. Z tego co słyszę, to może paść oferta z tych nie do odrzucenia. Żaden polski klub nie może sobie pozwolić na rezygnację z kilku milionów euro. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że w letnim okienku transferowym Sousa zostanie sprzedany - mówi Bartosz Kijeski.

Lewandowski zakończy grę w reprezentacji?

O tym czy Sousa zostanie w Lechu przekonamy się za kilka tygodni, ale już dziś wiemy, że na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski nie przyjedzie Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry ogłosił w mediach społecznościowych, że musi odpocząć po wyczerpującym sezonie.

Po Euro 2024 36-letni napastnik przekonywał, że zależy mu na grze w biało-czerwonych barwach i nie zamierza rezygnować z gry w narodowej drużynie. Jednak ostatnio można odnieść wrażenie, że chyba piłkarzowi Barcelony coraz mniej chce się przyjeżdżać na zgrupowania reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza.

Koniec Feio w Legii

Pewne jest też, że w nowym sezonie Legia Warszawa będzie miała nowego trenera. Klub ze stolicy w niedzielę ogłosił, że nie przedłuży umowy z Goncalo Feio. Pod wodzą portugalskiego szkoleniowca legioniści nie zrealizowali głównego celu postawionego przed zespołem, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski.

Szefowie klubu mimo tego podjęli rozmowy z Feio. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, bo Portugalczyk podobno wysunął szereg żądań. Legia nie chciała się na wszystkie zgodzić i drogi obu stron się rozeszły.

