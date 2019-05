W piątek w katowickim Spodku rozegrane zostaną mecze pierwszej kolejki LN – Brazylia zagra z USA, a Polska z Australią.

Kilka dni przed imprezą w internetowym wywiadzie kapitan biało-czerwonych wypowiedział się negatywnie o irańskich zawodnikach i kibicach. Później ta część rozmowy została usunięta z materiału na prośbę Kubiaka.

Zgodnie z wolą selekcjonera zawodnik w czwartek odpowiadał wyłącznie na pytania związane z meczami. Natomiast w wydanym wcześniej oświadczeniu podkreślił swoje prawo do wyrażania opinii i przypomniał, że był wraz z rodziną obiektem gróźb i wyzwisk. Wskazał też, że jego słowa odnosiły się wyłącznie do osób, z którymi miał osobiście do czynienia i ubolewał, że mógł zostać opacznie zrozumiany. Zaznaczył, że poglądy ksenofobiczne, rasizm i brak poszanowania dla innych barw narodowych oraz przeciwnika są nieakceptowalne i niegodne sportowca.

Jak powiedział PAP rzecznik PZPS Janusz Uznański, póki co wywiad siatkarza nie ma żadnych oficjalnych następstw, ale będzie przedmiotem rozmów prezesa polskiej federacji Jacka Kasprzyka z zawodnikiem w Katowicach.

Prezes irańskiego związku siatkówki z kolei miał zapowiedzieć, że będzie wnioskował do światowej federacji (FIVB) o surową karę dla polskiego siatkarza.

W dniach 14-16 czerwca Polaków czeka udział w turnieju LN w irańskiej Urmii. Mecz z gospodarzami zaplanowano na 15 czerwca.