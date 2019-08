Mol i Sorum w drugiej połowie ubiegłego roku przebojem wdarli się do światowej czołówki. Poza złotem ME odnieśli wówczas cztery zwycięstwa w prestiżowych turniejach World Touru. W tym roku we wspomnianym cyklu również nie zawodzą - od połowy maja nie schodzą z podium. W tym czasie sześć razy stanęli na jego najwyższym stopniu, m.in. w trzech ostatnich imprezach. W mistrzostwach świata zaś sięgnęli po brąz.

W pierwszym secie półfinałowego pojedynku Kantor i Łosiak odskoczyli rywalom na kilka punktów (7:5, 18:15), ale ci doprowadzili do remisu 19:19. Do wyłonienia zwycięzców tej odsłony potrzebna była gra na przewagi, a w niej lepsi okazali się podopieczni trenera Grzegorza Klimka.

Przełomowym momentem drugiej partii okazała się kontuzjia lewej kostki Kantora (przy stanie 16:15). Od tego momentu Polakom bardzo trudno rywalizowało się z Norwegami. Biało-czerwoni zdołali wygrać tylko jedną akcję i przegrali 17:21. Tie-break od początku układał się po myśli faworytów, którzy pewnie go wygrali do 9.

Była to czwarta konfrontacja tych duetów, a bilans jest remisowy. Biało-czerwoni rozstrzygnęli na swoją korzyść dwa ubiegłoroczne mecze, a Skandynawowie oba rozegrane w tym sezonie.

W meczu o brąz, który odbędzie się o godz. 16.45 czasu polskiego, Kantor i Łosiak mają zmierzyć się z reprezentantami gospodarzy Ilią Leszukowem i Konstantinem Siemienowem lub Martinem Ermacorą i Moritzem Pristauzem. Z Austriakami spotkali się już w fazie grupowej i ulegli im 1:2.

W sobotę pierwszy w historii polskiej siatkówki plażowej srebrny medal ME wywalczyły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Wcześniej w dorobku biało-czerwonych były trzy brązowe krążki. Cztery lata temu Wojtasik (wówczas występowała pod panieńskim nazwiskiem Kołosińska) zdobyła go razem z Moniką Brzostek, a dwukrotnie (2013, 2016) dokonali tego zaś Fijałek z Mariuszem Prudlem.