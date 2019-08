Druga lokata to największy sukces reprezentantów Polski w historii występów w ME w siatkówce plażowej. Dorobek biało-czerwonych to obecnie cztery krążki. Cztery lata temu Wojtasik, która do ubiegłego roku występowała pod panieńskim nazwiskiem Kołosińska, w parze z Moniką Brzostek wywalczyła brązowy medal. Dwukrotnie na najniższym stopniu podium stanęli także Grzegorz Fijałek z Mariuszem Prudlem (2013, 2016).

W meczu o brązowy medal w stolicy Rosji Hiszpanki Liliana Fernandez i Elsa Baquerizo wygrały ze Szwajcarkami Joaną Heidrich i Anouk Verge-Depre 2:1.

W grze w Moskwie pozostała jeszcze jedna polska para. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak w niedzielę wystąpią w półfinale. Zmierzą się z broniącymi tytułu liderami rankingu FIVB Norwegami Andersem Molem i Christianem Sorumem.