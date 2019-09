31-letni Kurek opuścił pierwszą część reprezentacyjnego sezonu. Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) ubiegłorocznych mistrzostw świata, w których Polacy triumfowali, dochodził do zdrowia po kwietniowej operacji kręgosłupa. Pod koniec sierpnia zaczął jednak wraz z kolegami przygotowania do ME.

Z "16", która uczestniczyła m.in. w zgrupowaniu w Arłamowie, do Holandii uda w środę w południe 14 siatkarzy. W tym gronie zabrakło Kurka i Kwolka, który także był w składzie na ubiegłoroczne MŚ, ale i z powodzeniem występował w tegorocznej Lidze Narodów.

Po raz pierwszy w imprezie mistrzowskiej w barwach reprezentacji Polski wystąpi Wilfredo Leon.

Turniej rozpocznie się czwartek, ale biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają następnego dnia - z Estonią. Finał zaplanowano na 29 września w Paryżu. Zmagania odbywać się będą w czterech krajach: we Francji, Belgii, Słowenii i Holandii. Polska mecze pierwszej rundy rozgrywać będzie w Amsterdamie i Rotterdamie, a jej rywalami, poza Estonią, będą: Czechy, Czarnogóra, Ukraina i zespół współgospodarzy imprezy.

Skład Polski na ME siatkarzy:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda

przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

atakujący: Dawid Konarski, Maciej Muzaj

środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski

libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski.