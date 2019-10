Po meczu PŚ siatkarzy Polska - Rosja (3:1) powiedzieli:

Vital Heynen (trener reprezentacji Polski): "Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Największą zmianę, którą widzę przy nowym trenerze rosyjskiej drużyny, to fakt, że zespół prezentuje dużo inteligentniejszą grę, bardziej zręczną. Uważam, że rozegraliśmy dobry mecz. Mieliśmy szansę, żeby wygrać pierwszego seta, ale tego nie wykorzystaliśmy, a moim zdaniem - mając taki skład - powinniśmy to zrobić".

Fabian Drzyzga (rozgrywający reprezentacji Polski; za Polsat Sport): "Jak widać, sezon w Rosji dużo mi dał w bloku, udało mi się +złapać+ Rosjan cztery razy w tym meczu. Dobrze, że wygraliśmy ze +Sborną+. To było trudne spotkanie, w nowej hali, z niełatwym przeciwnikiem. Brawa dla drużyny, bo zagraliśmy dzisiaj bardzo solidne, spokojne spotkanie. Rosjanie, bez swoich największych gwiazd, pokazali dużo werwy, chęci do gry. Wrócił rozgrywający Siergiej Grankin, jeden z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji. Dobrze układa w swoim zespole grę, co sprawia, że Rosja jest niebezpieczną drużyną. Cenne są te trzy punkty".

Tuomas Sammelvuo (trener reprezentacji Rosji): "Myślę, że zagraliśmy dobrze, zwłaszcza w ataku. Oczywiście kilka piłek w końcówkach powinniśmy inaczej rozegrać. Staraliśmy się też przełamać w zagrywce, ale do końca popełnialiśmy za dużo błędów w tym elemencie. Kiedy przeciwnik dobrze zagrywa, również starasz się go zmusić do błędów w ten sposób, ale czasami sam popełniasz ich więcej. Cieszę się, że nasi młodzi zawodnicy poprawiają swoją grę i biorą na siebie większą odpowiedzialność. Gratulacje dla Polski. Zawsze dobrze jest zmierzyć się z tak dobrze wyszkoloną technicznie drużyną. Rywale świetnie zagrywali, do tego zmieniali styl swojego serwisu".

Siergiej Grankin (rozgrywający i kapitan reprezentacji Rosji): "Uważam, że to było ciekawe spotkanie. Nasz zespół cały czas się męczył i był pod presją polskiej drużyny. To sprawiło, że mecz był trudny. Do tego popełniliśmy wiele błędów na zagrywce, co moim zdaniem również miało wpływ na wynik".

