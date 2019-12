Dopiero w przyszłym tygodniu do rywalizacji włączy się Jastrzębski Węgiel, który trafił do gr. C ze słynnym Zenitem Kazań, Halbankiem Ankara i belgijskim Greenyardem Maaseik. Miał on teraz podejmować w 1. kolejce utytułowany rosyjski klub, ale ten w najbliższych dniach będzie uczestniczył w Brazylii w klubowych mistrzostwach świata i pojedynek LM został przełożony na 18 stycznia.

Przełożony został też mecz broniącego tytułu Cucine Lube Civitanova z Trentino Itas w gr. A. Mistrz Włoch, którego zawodnikiem jest reprezentacyjny środkowy Mateusz Bieniek, również występuje obecnie w KMŚ.

W środowym meczu grupowych rywali Vervy słynny Sir Sicoma Monini Perugia niespodziewanie stracił seta z Benficą Lizbona, która dostała się do rozgrywek z kwalifikacji. Szkoleniowcem wicemistrza Włoch jest trener reprezentacji Polski Vital Heynen, a jednym z liderów przyjmujący biało-czerwonych Wilfredo Leon, który w terzcim secie środowego meczu zaliczył aż siedem asów serwisowych!

Berlin Recycling Volleys zaczął występ w gr. B od zwycięstwa u siebie 3:0 nad słoweńskim ACH Volley Lublana. W barwach drużyny ze stolicy Niemiec nie wystąpił libero Adam Kowalski.

Wzorem poprzedniego sezonu 20 drużyn podzielono na pięć grup. Zwycięzcy oraz trzy ekipy z najlepszym bilansem z drugich miejsc awansują do ćwierćfinału. Finałowe spotkanie LM - zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn - odbędzie się w jednej hali na neutralnym terenie 16 lub 17 maja 2020 r.