Oba zespoły wcześniej spotkały się w fazie grupowej - Imoco wygrało 3:1. Turczynki i Włoszki miały też za sobą niesamowicie dramatyczne półfinały, które rozstrzygnęły dopiero po tie-breakach. Zespół Wołosz w walce o finał pokonał broniącego tytuł VakifBank Stambuł 3:2, w tie-breaku 23:21. Turczynki w decydującej partii prowadziły już 14:10, ale nie wykorzystały żadnej z czterech piłek meczowych.

Spotkanie finałowe nie było już tak zacięte jak sobotnie starcia. Imoco tylko w pierwszym secie oddało inicjatywę rywalkom, w kolejnych trzech dominowało na boisku i ponownie wygrało 3:1.

We włoskim zespole tradycyjnie już brylowała w ataku Paola Egonu, która zdobyła 33 punkty i została wybrana MVP pojedynku finałowego. Wołosz rozegrała cały mecz i zakończyła go dorobkiem siedmiu "oczek". Dla rozgrywającej reprezentacji Polski złoty medal KMŚ to jeden z największych sukcesów w karierze.

W klubowych mistrzostwach świata w Shaoxing wystąpiła jeszcze jedna reprezentantka Polski - Górecka, która od początku sezonu broni barw Igor Gorgonzola Novara. Włoszki przegrały spotkanie o brązowy medal z VakifBankiem 0:3 natomiast Górecka nie pojawiła się na boisku.

Wyniki:

mecz o 7. miejsce Guangdong Evergrande Volleyball Club - Tianjin Bohai Bank Volleyball Club 3:0 (28:26, 25:20, 25:21)

mecz o 5. miejsce Dentil Praia Clube - Itambe Minas 2:3 (25:18, 14:25, 25:18, 22:25, 9:15)

mecz o 3. miejsce VakiBank Stambuł – Igor Gorgonzola Novara 3:0 (26:24, 25:23, 25:21)

finał Imoco Volley Conegliano - Eczacibasi VitrA Stambuł 3:1 (22:25, 25:15, 25:19, 25:21)

Klasyfikacja KMŚ:

1. Imoco Volley (Włochy)

2. Eczacibasi VitrA (Turcja)

3. Vakifbank (Turcja)

4. Igor Gorgonzola (Włochy)

5. Dentil Praia Clube (Brazylia)

6. Itambe Minas (Brazylia)

7. Guangdong Evergrande (Chiny)

8. Tianjin Bohai Bank (Chiny)