Siatkarze warszawscy pierwszą partie wygrali do dwudziestu. W podobnych stosunkach zakończyły się też pozostałe sety, wygrane odpowiednio do dwudziestu jeden oraz do dziewiętnastu punk

Klub z Warszawy zajmuje pierwsze miejsce w lidze. Do tej pory siatkarze Vervy przegrali w lidze tylko jedno spotkanie.

VERVA Warszawa Orlen Paliwa - Aluron Virtu CMC Zawiercie 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

VERVA Warszawa Orlen Paliwa: Antoine Brizard, Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski, Kevin Tillie, Artur Udrys, Patryk Niemiec - Damian Wojtaszek (libero) - Dominik Jaglarski, Jan Król.

Aluron Virtu CMC Zawiercie: Arshdeep Dosanjh, Mateusz Malinowski, Alexandre Ferreira, Marcin Kania, Nikołaj Penczew, Patryk Czarnowski - Krzysztof Andrzejewski (libero) - Grzegorz Bociek, Marcin Waliński, Piotr Lipiński.