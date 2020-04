Seria publikowanych regularnie w sieci treningów prowadzonych przez czołowych graczy klubu z Bełchatowa to wspólna inicjatywa PGE Skry i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prowadzone na facebookowym profilu ŁSSE w ramach projektu "Strefa wsparcia" ćwiczenia mają być zachęceniem do realizacji hasła "#zostańwdomu" i utrzymania dobrej formy.

Jak podkreślił prezes PGE Skry Konrad Piechocki, aspekt edukacyjny jest wpisany w misję klubu z Bełchatowa i stanowi podstawę jego działań.

Teraz możemy to jeszcze bardziej zaakcentować, bo mimo że musimy zostać w domu, nie zapominamy o sporcie i podtrzymaniu kondycji fizycznej. Siatkarze PGE Skry wiedzą o tym doskonale i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem z innymi. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni do takiego projektu i ćwiczenia z mistrzami świata czy medalistami Ligi Mistrzów przyczynią się do aktywnego spędzania czasu podczas kwarantanny – zaznaczył szef PGE Skry.

W rolę trenerów online wcielą się m.in.: Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Artur Szalpuk, Piotr Orczyk czy Grzegorz Łomacz. Prowadzone przez nich premierowe odcinki treningów mają pojawiać się w każdy czwartek i poniedziałek o godz. 18. Siatkarze przygotują i zaprezentują kilka ćwiczeń, które można wykonać w czterech ścianach. Cykl ruszy w czwartek.

Jesteśmy w domach, ale jako sportowcy nie zapominamy o treningu. Szykujcie stroje i do zobaczenia na Facebooku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich do wspólnych ćwiczeń – zachęcał atakujący PGE Skry Piotr Orczyk.