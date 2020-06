W krakowskiej Tauron Arenie podopieczni Vitala Heynena mieli rywalizować z: Argentyną, Tunezją i Iranem, a impreza ta miała być ostatnim sprawdzianem biało-czerwonych przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

Chcieliśmy poczekać do ostatniego momentu, byliśmy gotowi na organizację naszej imprezy w ekspresowym tempie. Mając na uwadze naszych najlepszych kibiców nie chcemy narażać ich na dodatkowe koszty czy niedogodności. Dziś potwierdzamy, że Memoriał nie odbędzie się w pierwotnym terminie. Chcemy by kibice zdążyli ewentualnie anulować rezerwacje w hotelach czy zmienić swoje plany na początek lipca. Bez naszych wspaniałych polskich fanów Memoriał nie ma sensu, bo to właśnie oni są dla nas wielką motywacją i sprawiają, że impreza zyskała już markę w siatkarskim świecie – uzasadnił Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera.

Jednocześnie poinformowano, że kibice którzy zdecydują się pozostawić zakupione już bilety będą mogli je wykorzystać w nowym terminie turnieju lub w jego kolejnej edycji. Natomiast ci, którzy zamierzają je zwrócić będą mogli to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami.

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Jerzego Huberta Wagnera, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu olimpijskiego dwa lata później. W ubiegłym roku Polacy zajęli drugie miejsce, a triumfowali Brazylijczycy.