Kurek w sobotnie przedpołudnie zamieścił na Instagramie wspomnianą fotografię, a w opisie zamieścił emotikony: dwa kurczaki, nawiązując do swojego nazwiska, oraz serce. Niektóre media od razu ogłosiły, że popularna w kraju para sformalizowała związek, a inne ostrożniej podeszły do tematu, zastanawiając się, czy nie jest to żart.

Na początku sierpnia Grejman opublikowała w sieci zdjęcie z jednego z domów mody ślubnej w Krakowie.

"Pierwsza przymiarka i pierwsza sukienka. Dalej nie szukałam" - zaznaczyła wówczas w opisie. Hasztagiem "tb" (throwback, czyli powrót do przeszłości) zasugerowała zaś, że sytuacja miała miejsce już jakiś czas wcześniej.

Kurek znacząco przyczynił się do zdobycia przez reprezentację Polski mistrzostwa świata w 2018 roku - został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) tej imprezy. W dorobku 32-letni zawodnik ma także m.in. mistrzostwo Europy z 2009 roku i brąz wywalczony na dwa lata później oraz trzy podia Pucharu Świata (drugie miejsce w 2011 i 2019 roku oraz trzecie pięć lat temu). W karierze klubowej trzy razy w barwach PGE Skry Bełchatów został mistrzem Polski, a w 2014 razem z ówczesnym Cucine Lube Banca Marche Treia zdobył mistrzostwo Włoch. W minionym sezonie także występował w Italii - w Vero Volley Monza, a w przyszłym będzie grał w japońskim Wolf Dogs Nagoya.

27-letnia Grejman, która ma na koncie występy w drużynie narodowej B, głównie była związana z polskimi klubami. Jej ostatnim był Chemik Police, z którym pod koniec 2018 roku rozwiązała umowę za porozumieniem stron.