Obrońcy Pucharu Polski dość niespodziewanie przegrali pierwszego seta. W dwóch kolejnych byli jednak zdecydowanie lepsi. W czwartej partii również kontrolowali sytuację do stanu 16:12, ale potem zaczęli popełniać proste błędy i ambitnie walczący Aluron doprowadził do tie-breaka. Ten przebiegł już pod dyktando podopiecznych Nikoli Grbica, którzy wygrali do 11. MVP meczu wybrano Jakub Kochanowski (ZAKSA).

W finale, który rozegrany zostanie w niedzielę o godz. 14.45 , ZAKSA zmierzy się ze zwycięzcą sobotniego meczu Jastrzębski Węgiel – Trefl.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:2 (20:25, 25:19, 25:18, 20:25, 15:11)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Krzysztof Rejno, Benjamin Toniutti, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk – Paweł Zatorski (libero) – Dominik Depowski, Bartłomiej Kluth

Aluron Virtu Warta Zawiercie: Patryk Niemiec, Mateusz Malinowski, Flavio Gualberto, Cavanna Maximiliano, Piotr Orczyk, Garrett Muagututia – Michał Żurek (libero) – Grzegorz Bociek, Gjorgi Gjorgiew, Marcin Kania, Paweł Halaba