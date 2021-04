Trzeci mecz półfinałowy: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:19, 25:21).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-1 dla Zaksy, która awansowała do finału. Skra zagra o brązowy medal.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Benjamin Toniutti, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, David Smith – Adrian Staszewski (libero) - Bartłomiej Kluth.

PGE Skra Bełchatów: Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Taylor Sander, Mateusz Bieniek, Dusan Petkovic, Milad Ebadipour - Kacper Piechocki (libero) – Bartosz Filipiak, Norbert Huber, Mikołaj Sawicki.

ZAKSA nieprzerwanie od pięciu lat kończy sezon w czołowej dwójce PlusLigi. Poprzednie rozgrywki przerwano z powodu pandemii COVID-19 tuż przed zakończeniem fazy zasadniczej. Nie odbyła się faza play off, a medali nie przyznano. Kędzierzynianie zostali wówczas sklasyfikowani na pierwszym miejscu.

Jastrzębianie z kolei do finału rywalizacji o mistrzostwo kraju awansowali po raz pierwszy od 11 lat.

Rywalizacja zarówno o tytuł, jak i o brązowy krążek będzie się toczyć do dwóch zwycięstw. Rozpocznie się ona w środę, a gospodarzami pierwszych pojedynków będą drużyny wyżej sklasyfikowane po fazie zasadniczej.

Zapadły już rozstrzygnięcia w rywalizacji ekip, które przegrały rywalizację w ćwierćfinale. Piąte miejsce wywalczyła Asseco Resovia Rzeszów, która dwukrotnie wygrała z Treflem Gdańsk. Na siódmej pozycji znajdzie się zaś Ślepsk Malow Suwałki, który po dwumeczu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie remisował 1-1, a o jego zwycięstwie przesądził tzw. złoty set.

Wyniki rywalizacji w parach półfinałowych

PGE Skra Bełchatów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (31:29, 17:25, 27:25, 25:20)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) wynik rywalizacji: 2-1 dla Zaksy

Jastrzębski Węgiel - VERVA Warszawa Orlen Paliwa 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 22:25, 15:12)

VERVA Warszawa Orlen Paliwa - Jastrzębski Węgiel 1:3 (29:27, 27:29, 20:25, 24:26) wynik rywalizacji: 2-0 dla Jastrzębskiego Węgla

finał (do dwóch zwycięstw) Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel

o brązowy medal (do dwóch zwycięstw) PGE Skra Bełchatów - VERVA Warszawa Orlen Paliwa

o 5. miejsce (mecz i rewanż) Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:19) Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (30:32, 18:25, 26:28) wynik rywalizacji play off 2-0 dla Resovii

o 7. miejsce (mecz i rewanż) Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (26:28, 25:18, 25:21, 25:19) Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:23); złoty set: 10:15 wynik rywalizacji play off 2-1 dla Ślepska