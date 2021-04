Trzeci mecz półfinałowy: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:19, 25:21).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-1 dla Zaksy, która awansowała do finału. Skra zagra o brązowy medal.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Benjamin Toniutti, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, David Smith – Adrian Staszewski (libero) - Bartłomiej Kluth.

PGE Skra Bełchatów: Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Taylor Sander, Mateusz Bieniek, Dusan Petkovic, Milad Ebadipour - Kacper Piechocki (libero) – Bartosz Filipiak, Norbert Huber, Mikołaj Sawicki.