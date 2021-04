Decyzja władz Sir Safety Perugia jest dość zaskakująca, bo prowadzona do dziś przez Heynena drużyna cały czas ma szansę na zdobycie mistrzostwa Włoch. Co prawda jego byli już podopieczni przegrali 1:3 w pierwszym finałowym meczu fazy play-off z Cucine Lube Civitanova, ale rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Reklama

Być może wpływ na taką decyzję miała przegrana Perugii z Itasem Trentino półfinale Ligi Mistrzów. Choć trudno uznać dotarcie do tej fazy rozgrywek za porażkę.

Na razie włoski klub nie podał powodów zwolnienia selekcjonera naszej kadry. Na stronie internetowej klubu zamieszczone zostały jedynie podziękowania za pracę i życzenia sukcesów w przyszłości.