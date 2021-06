Czterogwiazdkowa impreza w Ostrawie (rangę turnieju WT wyznacza pięciostopniowa skala) to ostatnie tak prestiżowe zawody cyklu, w których do zdobycia są punkty do rankingu olimpijskiego. Na tej podstawie pewni występu w zbliżającym się turnieju olimpijskim byli już wcześniej Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, a w sobotę dołączyli do nich Kantor i Łosiak. Drugi z tych duetów obecnie zajmuje 14. miejsce w tym zestawieniu. Dzięki awansowi do ćwierćfinału mają już pewność, że nie wypadną z czołowej "15", która uzyska kwalifikację.

Jeszcze w sobotę o półfinał imprezy w Ostrawie zawodnicy ci zagrają z mistrzami świata i wicemistrzami Europy Rosjanami Olegiem Stojanowskim i Wiaczesławem Krasilnikowem.

Kantor i Łosiak mają ostatnio dobrą passę - w ubiegłym tygodniu wygrali turniej WT w Soczi. Przez ostatnie lata nieraz zmagali się z kłopotami zdrowotnymi - poprzednio na podium zawodów cyklu byli niemal trzy lata temu.

Przegrane baraże

Mecze barażowe o 1/8 finału przegrali w Czechach Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek oraz Bryl i Fijałek. Kantor i Łosiak wygrali rywalizację w swojej grupie i przeszli bezpośrednio do czołowej "16".

W eliminacjach odpadły trzy polskiej pary - Marta Łodej i Agata Ceynowa, Kinga Legieta i Aleksandra Gromadowska oraz Miłosz Kruk i Mikołaj Miszczuk.