Właśnie skończyłam seniorski sezon w Utah. To jest moment, w którym mogę zacząć profesjonalną karierę. Bardzo cieszę się z podpisania kontraktu w Chemiku. Będzie to szansa do rozwoju jako zawodniczki, ale również na ukształtowanie się jako człowieka - zaznaczyła Drews, cytowana w klubowym komunikacie.

Jak dodano, Amerykanka dołączy do zespołu na początku stycznia.

Chemik będzie wówczas łączył występy w ekstraklasie z Ligą Mistrzyń i rywalizacją w Pucharze Polski. Po 11 kolejkach drużyna z Polic jest liderem tabeli w krajowych rozgrywkach, wyprzedzając o jeden punkt Developres Bellę Dolinę Rzeszów.