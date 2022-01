Jastrzębianie na półmetku rundy grupowej LM mają komplet punktów na koncie i nie przegrali jeszcze seta. Podopieczni Andrei Gardiniego mogą pochwalić się znakomita passą - zanotowali 13 zwycięstw z rzędu we wszystkich oficjalnych spotkaniach. We wtorek mistrzowie Polski podejmować będą Knack Roeselare, z którym dość łatwo wygrali na wyjeździe 3:0.

Reklama

Trzeba podejść do tego meczu spokojnie i podtrzymać tę naszą serię zwycięstw - powiedział przed meczem jeden z liderów JW Tomasz Fornal cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

W przypadku zwycięstwa za trzy punkty, jastrzębianie na dwie kolejki przed końcem rundy będą już niemal pewni zajęcia pierwszego miejsca w grupie A. Do ćwierćfinału LM awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Kłopoty Projektu Warszawa

W Kędzierzynie-Koźlu Grupa Azoty w środę zmierzy się z Lokomotiwem Nowosybirsk. Obrońca trofeum wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe z Rosjanami 3:1, ale po porażce we własnej hali z Cucine Lube Civitanova (2:3) spadł na drugie miejsce w tabeli.

Wicemistrzowie Polski w lidze póki co nie znaleźli pogromcy; w sobotę w Warszawie zanotowali 16 wygraną z rzędu.

Tymczasem koronawirus torpeduje rozgrywki ligi rosyjskiej. W ostatniej kolejce odbyły się tylko trzy mecze, ale pandemia nie dotknęła rywala kędzierzynian. Lokomotiw pokonał na wyjeździe z Gazprom-Jugra Surgut i zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Reklama

Spore kłopoty przeżywa Projekt Warszawa, gdzie aż siedmiu zawodników na początku roku zostało zakażonych koronawirusem. Klub ze stolicy musiał przełożyć dwa spotkania PlusLigi oraz pojedynek trzeciej kolejki w Lidze Mistrzów z VC Greenyard Maaseik.

Podopieczni Andrei Anastasiego wrócili do treningów, ale sobotnie spotkanie z Zaksą (1:3) pokazało, jak daleko trzeci zespół poprzedniego sezonu jest od optymalnej formy.

Warszawianie nie mają jednak czasu na regenerację i odpoczynek tak niezbędny w tym okresie. Już we wtorek w Ankarze zmierzą się z Ziraatem Bankasi, z którym we własnej hali dość wyraźnie przegrali 1:3. Siatkarze Projektu po dwóch spotkaniach mają na koncie tylko jeden punkt (za porażkę z Dynamo Moskwa 2:3) i jeśli chcą jeszcze liczyć się w walce o awans do ćwierćfinału, muszą spróbować pokonać Turków.