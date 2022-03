Jego zespół wygrał dotąd wszystkie spotkania obecnej edycji LM. W ćwierćfinale mistrzowie Polski wyeliminowali włoski Cucine Lube Civitanova (3:0 na wyjeździe i 3:2 u siebie).

Mówimy o najwyższym poziomie gry. Musimy być przygotowani na taką grę, jak z Lube w rewanżu, na "cierpienie" i jednocześnie na "łapanie" okazji, które pojawiają się w każdym spotkaniu i próbować pokonać tak klasowego rywala - dodał Włoch.

Nie ukrywał, że jastrzębianie mają kłopoty zdrowotne. Chodzi nie tylko o podstawowego środkowego Jurija Gladyr, który urazu nabawił się pod koniec lutego.

Mam nadzieję, że doprowadzimy do zdrowia niektórych graczy, bo obecnie około sześciu z nich zmaga się z mniejszymi bądź większymi kłopotami. Praktycznie każdego dnia wypada nam ze składu jakiś zawodnik. Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Ale cieszę się, jak zespół reaguje na tego typu problemy. Jesteśmy jednością, każdy jest gotów pomóc drużynie, a do tego możemy jeszcze posiłkować się zawodnikami z Akademii Talentów - stwierdził Gardini.

Wsparcie kibiców będzie kluczowe

Jastrzębianie zagrają z Zaksą trzy razy w ciągu 9 dni - półfinały LM oraz - w międzyczasie - spotkanie w ekstraklasie.

Każdy z tych trzech meczów będzie ważny, a pierwszy bardzo trudny. Być może on okaże się najistotniejszym w tej rywalizacji w Lidze Mistrzów. Spodziewam się, że ciężkiej batalii. Ale wszystkie te starcia są kluczowe. Ten niedzielny ligowy może przecież zdecydować o tym, kto zakończy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. A z kolei rewanż w Lidze Mistrzów będzie rozstrzygać, która drużyna pójdzie dalej w świat - zaznaczył szkoleniowiec.

Podkreślił, że istotny dla drużyny będzie doping kibiców w hali.

Po to pracujemy, by te kluczowe mecze rozgrywać w hali przepełnionej kibicami. Każdy zespół potrzebuje wsparcia z trybun i my je mamy na niesamowitym poziomie. Przy pełnych trybunach zawsze gra się lepiej. One rzeczywiście pomagają. Gra przy pustych trybunach to straszne doświadczenie. Oby już nigdy więcej nie miało to miejsca, tak jak to było w czasie pandemii. W sporcie brak kibiców na stadionach oraz w halach podczas wydarzeń jest czymś smutnym. To wówczas nie jest normalny sport - ocenił trener.

Podczas rewanżu z Lube komplet sympatyków mistrza Polski stworzył niesamowity tumult, który poniósł gospodarzy w starciu z renomowanym rywalem.

Półfinał LM to coś fantastycznego, ciężko to opisać. Cieszę się, że będzie mi dane zagrać w takim meczu. Zaksa ma większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. To fenomenalny zespół. My pokazaliśmy, że potrafimy przeskoczyć poprzeczkę, wysoko zawieszoną przez Lube - powiedział libero mistrza Polski Jakub Popiwczak.

Bilans starć na remis

Jego zdaniem konfrontacja z kędzierzynianami będzie trudniejsza, od rywalizacji z jakimkolwiek zagranicznym rywalem.

Bardzo ważne będzie wsparcie z trybun. Podczas rewanżu z Lube wszyscy zobaczyli, jak atmosfera w hali może pchnąć zespół do przodu, dodać skrzydeł, być siódmym zawodnikiem - zaznaczył Popiwczak.

Zaksa wygrała poprzednią edycję LM, ale w finale PlusLigi lepszy był Jastrzębski Węgiel. W tym sezonie najpierw jastrzębianie pokonali ekipę z Kędzierzyna-Koźla 3:0 w meczu o Superpuchar Polski, a potem przegrali z nią w finale krajowego Pucharu 0:3.

Poczatek środowego meczu w Jastrzębiu-Zdroju o godz. 20.00.