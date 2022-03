Rzeszowianki od 13. kolejki nieprzerwanie prowadziły w tabeli, a przed poniedziałkowym pojedynkiem potrzebowały jednego punktu, by do rundy play off przystąpić z pierwszego miejsca. Policzanki wykorzystały atut własnej hali i wygrały za pełną pulę, zamieniając się miejscami z Developresem.

Mistrzynie kraju walkę w play off rozpoczną od starcia z drużyną z Opola, a rzeszowianki zagrają z BKS Bostikiem Bielsko-Biała. W pierwszej rundzie i w półfinałach rywalizacja toczyć się będzie do dwóch zwycięstw; finały i spotkania o brązowy medale - do trzech wygranych.

Drużyny, które odpadną w pierwszej rundzie, grać będą o miejsca 5-8 systemem "mecz i rewanż". O 9. lokatę w dwumeczu Energa MKS Kalisz zmierzy się z #VolleyWrocław. Z kolei Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz uplasowały się na 11. pozycji i zakończyły sezon. Po dwóch latach gry w ekstraklasie zdegradowany został Joker Świecie, którego zastąpi mistrz pierwszej ligi.

Faza play off rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie; w najbliższy weekend w Nysie rozegrany zostanie turniej finałowy Pucharu Polski. Mistrz Polski zostanie wyłoniony najpóźniej 15 maja.

