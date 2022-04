„Mamy wszystko, co potrzebne do tego, by przeprowadzić taki turniej, znamy się na tym. Decyzja to bezwzględnie pozytywny sygnał” - powiedział prezes mistrza Polski siatkarzy Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol, komentując przyznanie organizacji tegorocznych MŚ Polsce i Słowenii.