54-letni szkoleniowiec stracił pracę po odpadnięciu PGE Skry w półfinale mistrzostw Polski. Prowadzony przez Kovaca zespół został wyeliminowany przez Jastrzębski Węgiel. Bełchatowianie w konfrontacji z obrońcą tytułu zaprezentowali się poniżej oczekiwań, w obu spotkaniach nie wygrywając nawet jednego seta.

W związku z niezadowalającymi wynikami drużyny zarząd klubu zdecydował, że 27 kwietnia 2022 r. Slobodan Kovac przestał pełnić funkcję pierwszego trenera PGE Skry Bełchatów. Z klubem pożegnali się także dwaj inni Serbowie: Slobodan Prakljacić - asystent Kovaca oraz Radivoje Radaković - trener przygotowania fizycznego - poinformował w czwartek klub z Bełchatowa.

Dodano, że do końca obecnego sezonu ekstraklasy siatkarzy obowiązki pierwszego trenera przejmie Kolanek, dotychczasowy pierwszy asystent Kovaca, i to on poprowadzi zespół w walce o brązowy medal mistrzostw Polski.

Sezon bez sukcesów

Serbski szkoleniowiec został trenerem PGE Skry przed obecnym sezonem. W rozgrywkach ekstraklasy prowadzona przez niego drużyna awansowała do fazy play-off kończąc rundę zasadniczą na trzecim miejscu, z bilansem 21 zwycięstw i 5 przegranych.

Z kolei w Pucharze Polski bełchatowianie odpadli w 1/8 finału, a z turnieju wyeliminowała ich Asseco Resovia. PGE Skra pod wodzą Kovaca doszła też do półfinału Pucharu CEV, ale na tym szczeblu lepsi okazali się siatkarze francuskiego Tours VB.

Swojego rywala w konfrontacji o brązowy medal mistrzostw Polski PGE Skra pozna w sobotę. Drużyna z Bełchatowa zagra z przegranym meczu pomiędzy Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Aluronem CMC Warta Zawiercie, które w dotychczasowych spotkaniach o awans do finału odniosły po jednym zwycięstwie w hali swojego rywala. Ostatnie starcie zaplanowano w sobotę w Kędzierzynie-Koźlu.