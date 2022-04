W środę rozegrano decydujące, piąte mecze półfinałowe Serie A. Ekipa z Perugii prowadzona przez nowego selekcjonera reprezentacji Polski Nikolę Grbica pokonała Leo Shoes PerkinElmer 3:1 (19:25, 25:20, 27:25, 25:15). Leon był jednym z najskuteczniejszych zawodników swojej drużyny, zdobywając 19 punktów. O jeden więcej zanotował Matthew Anderson.

W drugiej parze półfinałowej również pięć meczów było potrzebnych do wyłonienia finalisty. Broniące tytułu Cucine Lube Civitanova wygrało z Itasem Trentino 3:2 (27:29, 25:21, 21:25, 25:15, 15:11). Zespół z Trentino będzie rywalem Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle w finale Ligi Mistrzów (22 maja). Pokonani półfinaliści zakończyli sezon - we Włoszech nie rozgrywa się pojedynków o trzecie miejsce; to przypadło Itasowi (wyższa lokata po rundzie zasadniczej).