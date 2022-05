Obaj wrócili do Katowic rok temu po dwuletniej przerwie na występy w innych zespołach.

Reklama

Gonzalo był ostatnim zawodnikiem, który dołączył do nas przed sezonem. Znaliśmy doskonale jego możliwości, ale nie wiedzieliśmy do końca, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna i dyspozycja sportowa po sezonie spędzonym we Francji. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania, bo w krótkim czasie stał się kluczową postacią zespołu i prezentował równy, bardzo wysoki poziom. Dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że powinniśmy przedłużyć naszą współpracę - wyjaśnił dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

Reprezentant Belgii miał problemy na początku sezonu ze względu na uraz kolana i wydarzenia losowe - pod koniec października został bowiem pobity.

Znamy Tomasa doskonale. To bardzo wartościowy zawodnik, o czym przekonaliśmy się wielokrotnie, zwłaszcza na przełomie grudnia i stycznia, gdy był u szczytu formy i kilkukrotnie zdobył statuetkę MVP spotkania - dodał Bochenek.

Reklama

Część zawodników już wcześniej przedłużyła kontrakty

Działacze GKS już w trakcie rozgrywek poinformowali o przedłużeniu umów z kapitanem drużyny, atakującym Jakubem Jaroszem, a także amerykańskim rozgrywającym Micahem Ma'a, środkowym Piotrem Hainem i atakującym Damianem Domagałą.

Celem drużyny ze stolicy Górnego Śląska był awans do czołowej ósemki i został on zrealizowany. Katowiczanie po raz pierwszy zagrali w play-off. Ich trener Grzegorz Słaby w kwietniu 2021 podpisał kolejny, obowiązujący dwa lata, kontrakt. Słaby wprowadził GKS Katowice w sezonie 2015/2016 do ekstraklasy, potem był asystentem Piotra Gruszki i Dariusza Daszkiewicza.