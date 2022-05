Mecz odbędzie się w Lublanie.

Zrobimy wszystko, aby ten puchar zdobyć. Patrząc na to jak ten sezon wygląda, jesteśmy na dobrej drodze, aby zdobyć praktycznie wszystko. Wiemy po co jedziemy do Lublany. Wiemy, z jakimi nerwami, emocjami wiązać się będzie ten pojedynek. Przeżyliśmy to rok temu - powiedział zawodnik.

Poinformował, że po zdobyciu mistrzostwa Polski on i koledzy nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek. W poniedziałek odbyli już trening siłowy, zaś we wtorek po południu normalne zajęcia. Wylot do Słowenii zaplanowano na piątek, aby był czas na zajęcia w hali, zapoznanie się z obiektem w Lublanie.

Co czuję przed tym meczem? Wraz z chłopakami zrobimy wszystko, aby puchar znów znalazł się w Kędzierzynie-Koźlu. Czy odniesiemy zwycięstwo 3:0, 3:1 czy 3:2, to już mało istotne - dodał siatkarz.

Autor: Rafał Czerkawski