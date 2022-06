Czarnogórzec prowadził ekipę z Zawiercia przez dwa lata.

Reklama

Winiarski był reprezentantem Polski, kapitanem drużyny, która w 2014 wywalczyła w Katowicach mistrzostwo świata. Grał m.in. w PGE Skrze Bełchatów i we włoskim Itasie Diatec Trentino, z którym wygrał Ligę Mistrzów.

Jako trener pracował w gdańskim Treflu, który w ostatnim sezonie zajął siódme miejsce. W kwietniu został selekcjonerem reprezentacji Niemiec.

Całe moje sportowe życie to ogromne wyzwania, które zawsze mnie napędzały. Myślę, że propozycja z Zawiercia jest kolejnym z nich. Aluron CMC Warta od momentu awansu do PlusLigi co roku się rozwija i ma coraz większe ambicje. Jestem bardzo podekscytowany, tym bardziej, że w ostatnim sezonie klub zdobył brązowy medal, co oznacza, że będziemy grali w Lidze Mistrzów – powiedział 38-letni Winiarski.

Reklama

Komplementował zawierciańskich kibiców.

Uważam, że doping +Jurajskiej Armii+ jest najgłośniejszy w PlusLidze. Kibice potrafią stworzyć niezwykle gorący klimat – dodał.

Zdaniem prezesa Aluronu CMC Kryspina Barana nowy szkoleniowiec potwierdził swoją klasę prowadząc Trefla.

Cieszę się, że Michał, poszukując nowych wyzwań, za najciekawsze uznał właśnie prowadzenie naszego zespołu. Wierzę, że to początek długiej i pełnej sukcesów współpracy – podsumował prezes.

Piotr Girczys (PAP)